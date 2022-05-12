12 декабря в Азербайджане будет отменено военное положение

10:49 11 декабря Киев, Украина

Парламент Азербайджана с 12 декабря отменяет действие военного положения, которое существовало в стране на протяжении последних двух с половиной месяцев.

Об этом сообщает Haqqin.az в пятницу, 11 декабря.



Военное положение будет снято в 0:00 по местному времени 12 декабря (22:00 по Киеву 11 декабря). Его ввели в Азербайджане 27 сентября, когда страна вступила в вооруженный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе.



Военное положение предусматривало введение комендантского часа в ряде регионов Азербайджана, позже в его рамках проводили всеобщую мобилизацию.