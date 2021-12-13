11 американских политиков попали под санкции Китая

Китай предпринял ответные меры на маневр Минфина США, а именно, ввел санкций против одиннадцати официальных лиц Америки.
Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.
По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио (от штата Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), еще нескольких американских политиков.
Официальный представитель МИД КНР признал, что данному механизму, «доказавшему свою эффективность», в последнее время «брошены новые вызовы».
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