11 американских политиков попали под санкции Китая

17:52 10 Август Киев, Украина

Китай предпринял ответные меры на маневр Минфина США , а именно, ввел санкций против одиннадцати официальных лиц Америки.

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек, - рассказал он на регулярном брифинге. - Подобные шаги - наш ответ на ошибочные действия США».

По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио (от штата Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), еще нескольких американских политиков.

«Я хочу подчеркнуть, что возвращение Гонконга Китаю, а также механизм «одна страна - две системы» - это успешные шаги, которые встретили всеобщее одобрение. Население Гонконга при этом получило беспрецедентные права», - отметил Чжао Лицзянь.

Официальный представитель МИД КНР признал, что данному механизму, «доказавшему свою эффективность», в последнее время «брошены новые вызовы».