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Новости мира

В ООН сделали заявление по поводу массовых убийств мирн...

27.12.2021 08:56 MARIA TISHCHENKO

Представитель ООН заявил в воскресенье, что он «напуган» достовер...

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Президенты РФ и Египта договорились об активизации и ко...

27.12.2021 07:41 MARIA TISHCHENKO

Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и президент России Владими...

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Курить на пляжах Испании теперь запрещено законом

26.12.2021 11:49 ELENA RUDENKO

Если вы отдыхали на пляже, то не могли не обратить внимание на...

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Мали отрицает размещение российских наемников

25.12.2021 14:46 MARIA TISHCHENKO

Правительство Мали «официально опровергает безосновательные обвин...

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Россия оштрафовала Google и Meta на рекордные 125 млн д...

25.12.2021 14:28 MARIA TISHCHENKO

В последние годы Россия оказывает давление на западных гигантов с...

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Как готовится мир к очередному Рождеству в условиях пан...

25.12.2021 09:22 MARIA TISHCHENKO

Появление нового штамма коронавируса - Omicron ознаменовало еще о...

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Известные аналитики, правозащитники и дипломаты призвал...

24.12.2021 18:23 TATIANA TKACHENKO

Представители крупных аналитических, правозащитных, писательских....

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В Южной Корее помиловали экс-президента Пак Кин Хэ, осу...

24.12.2021 15:53 TATIANA TKACHENKO

Министерство юстиции Южной Кореи сообщило, что бывшая президент с...

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Турция и Катар обсудят с талибами планы в отношении аэр...

24.12.2021 09:25 MARIA TISHCHENKO

Совместная делегация Турции и Катара отправляется в Афганистан, ч...

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США готовы к переговорам с Россией - они пройдут уже в...

24.12.2021 08:55 MARIA TISHCHENKO

Соединенные Штаты готовятся к переговорам с Россией, которые могу...

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В ТикТок распространяется новая опасная игра

23.12.2021 20:23 TATIANA TKACHENKO

В популярной сети TikTok распространяется новый опасный челлендж....

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В Казахстане отменили смертную казнь

23.12.2021 14:59 TATIANA TKACHENKO

В Казахстане приняли закон, вносящий изменения и дополнения в зак...

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Босния осудила премьер-министра Венгрии за антимусульма...

23.12.2021 11:14 MARIA TISHCHENKO

Боснийские официальные лица и религиозные лидеры осудили высказан...

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Чехия к концу года получит 20 польских водородных автоб...

23.12.2021 10:03 MARIA TISHCHENKO

Чешская Республика до конца года получит свои первые водородные а...

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Из книги "Люди Путина" удалят ряд сведений об Абрамови...

22.12.2021 18:50 TATIANA TKACHENKO

Британский суд встал на сторону одного из богатейших бизнесменов....

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