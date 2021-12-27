Новости мира

В ООН сделали заявление по поводу массовых убийств мирн...
Представитель ООН заявил в воскресенье, что он «напуган» достовер...
Представитель ООН заявил в воскресенье, что он «напуган» достовер...
Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и президент России Владими...
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