Террористы убивают людей за границей

21:40 08 декабря Киев, Украина

Критика террориста Кадырова - известного блогера Тумсо Абдурахманова, который несколько дней не выходил на связь - убили в ночь на 2 декабря в Швеции. Он был застрелен. Это в очередной раз доказывает, что все субъекты с российскими паспортами, должны тщательно проверяться за границей и в случае малейших подозрений отправляться обратно в свою страну изгой без права повторного въезда в цивилизованные страны. До тех пор, пока у власти находится Путин это необходимая мера безопасности.

Запад демонстрирует слабую позицию, проявляя лояльность к бегущим от мобилизации россиянам и вообще ко всем гражданам официально признанной страны-террориста. Вскоре ситуация может измениться в худшую сторону, так как пропагандисты уже сейчас призывают возродить советский смерш, чтобы ликвидировать всех “врагов народа”. Вначале это коснется активных российских оппозиционеров, публично выражающих протест протии путинского режима. Но в будущем, расправы могут начаться над каждым россиянином, покинувшим РФ, так как их также называют предателями.

Радикальное время требует радикальных мер. Хуже всего, что кремлевские палачи могут начать убивать даже западных политиков, что наиболее заметны в своей поддержке Украине. Поэтому, до тех пор, пока Запад не предпримет жестких мер, никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности.