Новое значение победы для Украины

По его словам, картина украинской победы - это развивающаяся концепция.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, то победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - отметил Кулеба.

По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот РФ.

При этом Кулеба признал, что цена за такую победу может быть слишком кровопролитной и в конечном итоге придется вести переговоры об урегулировании. К этому моменту Украина хотела бы подойти с "самыми сильными картами".