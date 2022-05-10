Новое значение победы для Украины

Украина представляет победу не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение всех украинских территорий.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
По его словам, картина украинской победы - это развивающаяся концепция.
По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот РФ.
При этом Кулеба признал, что цена за такую победу может быть слишком кровопролитной и в конечном итоге придется вести переговоры об урегулировании. К этому моменту Украина хотела бы подойти с "самыми сильными картами".
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