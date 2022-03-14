Звільняємо усю територію України

10:19 14 марта Киев, Украина

Крим, Донбас, Кубань та інші захоплені території та міста на сьогодні будуть звільнені і повернуті Україною в межі 1919 року. Ніщо не зупинить цей процес, попри пропаганду "руського міра" та бажання розколоти родючі землі України на частинки території, як це робили протягом останніх 3-х століть.

На відміну від "червонопиких" рашистів Українці пам'ятають свою історію, ставлення до нашої нації, а саме репресії (арешти, розстріли, переселення великої кількості людей), голодомор, червоний терор. Все це яскраво описано у Вікіпедії та інших джерелах. І якби не дії радянської влади за останні 100 років, населення України складало б понад 80 мільйонів у 21 сторіччі.

Без України Росія не спроможна на світове панування - про це знав і сталін, і путін. Та замість того, щоби створювати з України надійний форпост (хотів написати слов'янських народів, але де ж там) останні правителі срср та росії користуючись типовими рисами Українського національного характеру