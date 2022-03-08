Знищуйте офіцерів! (снайперам та спецпризначенцям)

20:08 07 Март Киев, Украина

Не маючи іншого вибору, крім виконання наказів, прості російські солдати (молодняк) готові померти на полі бою, або просто померти у полі, щоби не повертатись додому де, як їм кажуть, за невиконання наказів їх чекає тюрма.

Тиснучи гашетку, роблячи вибір без вибору, у голові рядового солдата чи старшого по званню і думки не виникає, приціл відхилити в сторону, щоби не стріляти у мирних людей. Їх (солдатів) не навчили думати, бо навіщо їм це, їх і не навчили добре воювати, бо виконувати наказ і помирати навіть без якоїсь (будь-якої) мети головний орієнтир окупаційних військ у 21 столітті.

Russische Soldaten своїми трупами закидали передмістя аби дістатись до цілі та планують надалі помирати не в роздріб, а гуртом. Єдиний спосіб зупинити це божевілля, почати ліквідовувати весь офіцерський склад руської армії. За добу дві домогтися того, щоби нікому не було віддавати цинічні накази та координувати бомбардування. Запустимо хештег #смертьруськомукомандиру, тому що які ж вони офіцери, не за Вікіпедією, а за складом цінностей та характеристик!

В кожному на жаль захопленому (окупованому) місті чи селі, люди гучно протестують проти русні. Та знаючи, що розплата не мине цього руського солдата, безкарність сьогоднішніх його дій може спровокувати лють (агресивну) до мирних людей без зброї, що призведе до жахливих речей. Це вже стається. І зупинити повзучу "безголову" жагу до вбивства може тільки вибірковість зі сторони снайперів та спецпризначенців по цілях.

#смертьруськомукомандиру

#deathtotherussiancommander

#muertealcomandanteruso

#mortaucommandantrusse

#geeridiiKuTimidTaliyihiiRuushka

#სიკვდილი რუს მეთაურს

#РоссияКомандирынаУлем

#орыс қолбасшысының өлімі

#ruskomandirininölümü

Далі буде...

Смерть окупантам!