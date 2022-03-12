Знакомимся с российскими орками

05 марта 2022 года в районе с. Счастливое Очаковского района Николаевской области был сбит самолет Су30МС.
Удалось захватить двух летчиков
Майор Головенский Алексей Сергеевич (22.02.1990 г.р. в с. Хурмули Хабаровского края, РФ) - командир звена 1 авиационной эскадрильи 43 отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Новофедоровка АР Крым), Черноморского флота Военно-морского флота МО РФ.
Капитан Козлов Алексей Игоревич (02.03.1988 г.р., г. Бобруйск, Могилевской обл., Республика Беларусь) – штурман звена 1 авиационной эскадрильи в/ч 59882.
Известно, что в период с 24 февраля по 5 марта Головенский совершил 6 вылетов, а Козлов – 5, с целью боевого дежурства в акватории Черного моря, выявления сил противовоздушной обороны ВСУ, их наличие, местонахождение и возможности (обнаружение излучения и захвата в прицел) радиолокационных средств и зенитно-ракетных подразделений.
3 или 4 марта самолеты СУ-24 в/ч 59882 осуществляли боевое применение по объектам, расположенным в г. Очаков Николаевской области: экипаж майор Айбарджи Илья, штурман капитан Музенко Владимир.
По имеющимся разведывательным данным мо рф, на территории Одесской области находятся два подразделения С-300 и один БУК.
Для лучшего понимания противника, российские летчики рассказали об организационно-штатной структуре в/ч 59882, которая также участвовала с марта по май 2018 года в боевых действиях в Республике Сирия (а именно, майор Вышлов Константин Васильевич, Садиков Роман Рашидович, Головенский Алексей Сергеевич, Юдин Артем Станиславович, капитаны Извеков Александр Владимирович, Шкурдецкий Станислав Владимирович, Козлов Алексей Игоревич).
Итак, в/ч 59882 включает две авиационные эскадрильи, на вооружении которых находятся:
- 1 авиационная эскадрилья самолета Су30СМ – 12 ед., из которых 2 самолета находятся в недееспособном состоянии (требуют ремонта на авиаремонтном предприятии), 1 самолет сбит. Имеются 17 экипажей пилотов, из которых готовы к ведению боевых действий – 8-9.
- 2 авиационная эскадрилья самолета Су24М – 5 ед (исправных 2) и Су24МР – 5 ед. (исправных 2-3). Имеются 12 экипажей пилотов, из которых готовы к ведению боевых действий – 8 экипажей.
Летный состав в/ч 59882:
- командир полковник Киселев Андрей Леонидович;
- заместитель командира подполковник Наливайко Сергей Алексеевич;
- старший штурман подполковник Король Александр Владимирович;
- заместитель по летной работе подполковник Семенов Александр Владимирович;
1 авиационная эскадрилья (далее - 1 АЕ)
- командир 1 АЕ майор Вышлов Константин Васильевич;
- заместитель командира 1 АЕ Худяков Иван Александрович;
летчики:
- Головенский Алексей Сергеевич;
- Григорьев Виталий Витальевич;
- Суботин Егор;
- Юдин Артем Станиславович;
- Рыжков Антон Сергеевич;
- Потапов Андрей Викторович;
- Пряников Дмитрий Николаевич;
- Толоверов Вадим Юрьевич;
- Малецкий Сергей Александрович;
- Дмитриев Антон Дмитриевич
Кроме того, в в/ч 59882 проходят службу бывшие военнослужащие ВС Украины, которые дезертировали в 2014 году с ВСУ, на должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки в/ч 59882 майор Додух Сергей Викторович и капитан Бусел Артем (возможно Сергеевич), штурман Су-24, проходил службу в ВСУ.
Необходимо отметить, что позывные экипажей самолетов и частоты меняются ежедневно.
Кроме того, россияне поделились информацией об авиационных средствах поражения, находящихся на аэродроме Саки, а именно:
- ракеты Х31 П, Х31Х, Р27, Р27Т, Х31П-А, Р73
- авиационные бомбы ОФАБ100-120, ОФАБ-250-270, БетАБ;
- контейнеры радиоэлектронной борьбы отсутствуют.
Также стало известно, что на аэродроме «Гвардейское» дислоцируется авиационный полк, на вооружении которого пребывают СУ-25.
Аэродром «Кировское» используется мо рф как аэродром временного размещения авиационной техники.
На аэродроме «Джанкой» размещены вертолеты Мі28, Мі35 и Мі8.
Аэродром «Кача» - вертолет К27.
Пункты наведения авиации размещены в АР Крым: «Бельбек», «Тарханкут», «Гвардейское», «Керч», «Феодосия», «Анапа», «Ай-Петри», «Алушта», «Крымск».
И несмотря ни на что, УКРАИНА ПОБЕДИТ! А всех участвующих в исполнении преступных приказов ждет не только военный трибунал…За смерти наших детей будет страдать еще не одно ваше поколение! Такое не прощается!
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