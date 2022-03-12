Знакомимся с российскими орками

Майор Головенский Алексей Сергеевич (22.02.1990 г.р. в с. Хурмули Хабаровского края, РФ) - командир звена 1 авиационной эскадрильи 43 отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Новофедоровка АР Крым), Черноморского флота Военно-морского флота МО РФ.

05 марта 2022 года в районе с. Счастливое Очаковского района Николаевской области был сбит самолет Су30МС.

Известно, что в период с 24 февраля по 5 марта Головенский совершил 6 вылетов, а Козлов – 5, с целью боевого дежурства в акватории Черного моря, выявления сил противовоздушной обороны ВСУ, их наличие, местонахождение и возможности (обнаружение излучения и захвата в прицел) радиолокационных средств и зенитно-ракетных подразделений.

3 или 4 марта самолеты СУ-24 в/ч 59882 осуществляли боевое применение по объектам, расположенным в г. Очаков Николаевской области: экипаж майор Айбарджи Илья, штурман капитан Музенко Владимир.

По имеющимся разведывательным данным мо рф, на территории Одесской области находятся два подразделения С-300 и один БУК.

Для лучшего понимания противника, российские летчики рассказали об организационно-штатной структуре в/ч 59882, которая также участвовала с марта по май 2018 года в боевых действиях в Республике Сирия (а именно, майор Вышлов Константин Васильевич, Садиков Роман Рашидович, Головенский Алексей Сергеевич, Юдин Артем Станиславович, капитаны Извеков Александр Владимирович, Шкурдецкий Станислав Владимирович, Козлов Алексей Игоревич).

Итак, в/ч 59882 включает две авиационные эскадрильи, на вооружении которых находятся:

- 1 авиационная эскадрилья самолета Су30СМ – 12 ед., из которых 2 самолета находятся в недееспособном состоянии (требуют ремонта на авиаремонтном предприятии), 1 самолет сбит. Имеются 17 экипажей пилотов, из которых готовы к ведению боевых действий – 8-9.

- 2 авиационная эскадрилья самолета Су24М – 5 ед (исправных 2) и Су24МР – 5 ед. (исправных 2-3). Имеются 12 экипажей пилотов, из которых готовы к ведению боевых действий – 8 экипажей.

Летный состав в/ч 59882:

- командир полковник Киселев Андрей Леонидович;

- заместитель командира подполковник Наливайко Сергей Алексеевич;

- старший штурман подполковник Король Александр Владимирович;

- заместитель по летной работе подполковник Семенов Александр Владимирович;

1 авиационная эскадрилья (далее - 1 АЕ)

- командир 1 АЕ майор Вышлов Константин Васильевич;

- заместитель командира 1 АЕ Худяков Иван Александрович;

летчики:

- Головенский Алексей Сергеевич;

- Григорьев Виталий Витальевич;

- Суботин Егор;

- Юдин Артем Станиславович;

- Рыжков Антон Сергеевич;

- Потапов Андрей Викторович;

- Пряников Дмитрий Николаевич;

- Толоверов Вадим Юрьевич;

- Малецкий Сергей Александрович;

- Дмитриев Антон Дмитриевич

Кроме того, в в/ч 59882 проходят службу бывшие военнослужащие ВС Украины, которые дезертировали в 2014 году с ВСУ, на должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки в/ч 59882 майор Додух Сергей Викторович и капитан Бусел Артем (возможно Сергеевич), штурман Су-24, проходил службу в ВСУ.

Необходимо отметить, что позывные экипажей самолетов и частоты меняются ежедневно.

Кроме того, россияне поделились информацией об авиационных средствах поражения, находящихся на аэродроме Саки, а именно:

ракеты Х31 П, Х31Х, Р27, Р27Т, Х31П-А, Р73

авиационные бомбы ОФАБ100-120, ОФАБ-250-270, БетАБ;

контейнеры радиоэлектронной борьбы отсутствуют.

Также стало известно, что на аэродроме «Гвардейское» дислоцируется авиационный полк, на вооружении которого пребывают СУ-25.

Аэродром «Кировское» используется мо рф как аэродром временного размещения авиационной техники.

На аэродроме «Джанкой» размещены вертолеты Мі28, Мі35 и Мі8.

Аэродром «Кача» - вертолет К27.

Пункты наведения авиации размещены в АР Крым: «Бельбек», «Тарханкут», «Гвардейское», «Керч», «Феодосия», «Анапа», «Ай-Петри», «Алушта», «Крымск».

И несмотря ни на что, УКРАИНА ПОБЕДИТ! А всех участвующих в исполнении преступных приказов ждет не только военный трибунал…За смерти наших детей будет страдать еще не одно ваше поколение! Такое не прощается!