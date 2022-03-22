Значение транша МВФ для Украины

17:58 30 октября Киев, Украина





Вливания МВФ в Украину имеет ограниченное влияние на экономическую активность, в больше степени она определяется политикой Нацбанка.

Мнением о значении для Украины траншей МВФ, а также о шансах на получение очередного поделился Министр экономики Украины (2007-2010), председатель Совета Национального банка Украины (с 25 октября 2016 г.) Богдан Данилишин.



Поступления траншей МВФ имеет ограниченное влияние на уровень экономической активности, которая в большей степени определяется политикой правительства и Национального банка.



"В случае поступления транша МВФ и займов других международных кредиторов в пользу правительства, соответствующие средства будут направлены преимущественно на осуществление выплат по внешнему долгу Украины, уменьшая потребность в осуществлении правительством заимствований на внешних рынках на рыночных условиях.



Прямого влияния на обменный курс и инфляцию поступления средств от МВФ не имеют. В то же время для Национального банка важно обеспечить "заякоренность" инфляционных и девальвационных ожиданий, которые сейчас являются чувствительными в вопросе продолжения сотрудничества с МВФ.



Международные резервы НБУ на сегодня превышают 26 млрд. долларов США и достаточны для нивелирования давления на обменный курс гривны вследствие возможного усиления девальвационных ожиданий.



Со стороны Национального банка необходимые условия для проведения первого пересмотра программы выполнены, в частности:



1) Советом по финансовой стабильности были одобрены планы сокращения проблемных активов государственных банков;



2) Верховной Радой Украины были внесены изменения в законодательство по совершенствованию механизмов ликвидации банков и возвращения активов.



Наряду с выполнением предварительных условий по другим направлениям, это позволяет рассчитывать на получение транша после подтверждения их выполнения специалистами МВФ. Переговоры с ними сейчас ведутся в рамках созданной правительством межведомственной координационной рабочей группы, в которую входят представители Национального банка".