Змова Зе-слуг і "ОПЗЖ"

19:36 05 августа Киев, Украина

Сьогоднішня критика президента зеленського, як в ефірі ток-шоу телеканалів, так й при кожній можливості (телеграм канали, ФБ тощо), являється важливим доказом, що кандидатура зеленського була вибрана не випадково.

Майже шість років холуї руцького міра шукали шляху перемогти та все не вдавалось... зміни почали відбуватись вже з 14 року.

Вибравши шлях втрат, тобто почекати, перетерпіти декілька років, але здобути хоч і з затримкою таку солодку перемогу над Українським Народом, ці "люди" (прим. автора - вірно сказати буде "банда") склали стратегічний план. Цей план полягав у наступному:

1\ після перемоги Революції Гідності і ствердження Державності, сплюндрувати та знецінити через політтехнології здобутки Петра Порошенка. Згадаймо справу "свинарчуків", яка в кінець кінцем розвалилась...;

2\ висунути конкурентом на виборах Президента медійну особу, яка в політиці не має "історії" та промити мозок частині населенню, що реальне життя може бути таке ж, як й в серіалі "слуга народу" (прим. автора - Ще до проведення самих виборів було зрозуміло, хто переможе. Бо, мабуть, Президент Порошенко займався зовнішньою політикою і зробив помилку: мало часу і ресурсів затрачав усередині Держави. Гангрена відрізавши у нас Донбас та Крим розповсюдилась по всій Україні та стала зеленою. );

3\ "Кожен фантазував по своєму, кожен домислював, що має на увазі зеленський". Та зеленський нічого не обіцяв. Звинувачував привселюдно, підтакував руськомовному насєлєнію і замовчував реальну картину, як на фронті, так і в цивільному житті громадян.

Наступні зашквари і публічні "коники" зелених політиків та міністрів відкрили багатьом очі. І ось тут настав переломний момент. Підтримуючи з самого початку 2019 року Вельможного Зе та його команду банда з "ОПЗЖ" змінила риторику у кінці 2020 року. Почались "наїзди" на зеленського. Позитивний рейтинг сколихнувся різко у сторону "ОПЗЖ" і навпроти, у зеленої команди він шаленими темпами почав падати.

Розваливши за домовленостями (прим. автора - а домовленість між бандою і зеленою командою була проста "пийте, гуляйте і нас не забувайте") все що можливо і не можливо було, зеленський став не потрібний банді. Почали закидати в інфопростір суперечливі речі, а саме перевибори президента посеред каденції. Вторити банді почала і РФ. Перегляньте статистику рейтингів за останні 2 роки. Мабуть, всі очікували, що на фоні "розрухи" яку вчинив зеленський та його команда, наступним президентом мала стати людина з "ОПЗЖ" наприклад, Бойко.

Та Петро Олексійович не відійшов у сторону, не кинув напризволяще. Навіть проблиски у зеленського мозкової діяльності почали інколи проявлятись. Чи напоумив Пятий Шостого? Та ні. Дурня не переконати.

Підтягнутий, впевнений пан Порошенко Петро Олексійович з вірним йому товариством почав боротись і відстоювати ніби здалося вже втрачені позиції Європейського вибору та цивілізованості.

¡No pasarán! (когось тут потролив, не перепрошую:)

Далі Буде!