17:24 20 октября Киев, Украина

Лидер ЛДПР Слуцкий, большой любитель домогаться журналисток, заявил о необходимости “удвоить население России в ближайшие 50 лет”: “То есть нас должно быть к 2073 году этого столетия не менее 290 млн человек”.

Россиянам хотя бы просто не вымереть — вот подлинная задача на XXI век, но и это будет непросто, ведь даже в базовых документах РФ, о которых, Слуцкий должен быть в курсе, ввиду своей должности и подобных заявлений, заложено снижение рождаемости.

Вряд ли стоит вообще воспринимать слова этого чудака всерьез. Однако Россия действительно может показать прирост гражданского населения, но не путем природной рождаем вести, посредством миграционной политики. И это не только трудовые мигранты ближние рубежи, а также более серьезный аргумент.

Так как Китай постепенно захватывает российские земли путем инвестиций в регионы в компании строительные проекты, создаваемые Пекином, будут пребывать китайские рабочие. В связи с тем, что Китай планирует “долгосрочное сотрудничество”, весьма вероятно, будь на работы вместе с семьями, рожать детей и оставаться. Так как перенаселение в стране никуда не делось, российская территория может прийтись по вкусу китайцам.

Только при условии ввоза людей из-за границы план Слуцкого в какой-то степени может реализоваться.