11:30 22 ноября Киев, Украина

Жены оккупантов из Курской области отправились в Старобельск за своими мужьями. Они рассказали, как во время общения с мобилизованными узнали, что их гонят на фронт в качестве пушечного мяса, а также обстреливают из их же артиллерии.

Негодование женщин связано с неоправданными обещаниями, ведь в Кремле обещали, что мобилизованных будут готовить минимум месяц, перед отправкой на фронт, не говоря уже об обмундировании, которое новобранцы должны покупать самостоятельно.

В тоже время, их возмущение показывает насколько остается сильной пропаганда внутри России. До тех самых пор, пока мобилизация не коснулась их мужей, все они слепо верили тому, что говорят по телевизору и в рунете. Возможно, прибытие мужей в черном пакете наконец станет для них тем сигналом, что правительство обманывает население и этом происходит не первый год.