Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз прекратить выдачу виз россиянам. Его инициативу уже поддержала Эстония, Латвия, Болгария и Финляндия. Такая инициатива возникла в связи с продолжающейся агрессией Кремля. Пока российский диктатор уничтожает украинские города, граждане РФ путешествуют по странам ЕС, где также пропагандируют поддержку Путина и войны.

В сети неоднократно публиковались ролики, в которых россияне в разных государствах Европейского Союза издевались над украинцами и прославляли Путина. Вероятно, для Зеленского, это стало одной из причин. В тоже время, если ЕС поддержит инициативу, то для граждан РФ, возможно, это послужит очередным напоминанием, что война, которую затеял их Путин, никого из россиян не обойдет стороной.

Кроме того, печальная слава о российских туристах уже стала предметом многих сатирических анекдотов. Россияне не уважают чужую культуру, постоянно нарушают правила, выражают недовольство чужими законами и не считаются с другими нациями. Хамство этого народа известно во всех странах, где-бы они не появились.

Как Украина, так и Запад только выиграют, если ЕС введет запрет на выдачу виз россиянам. Более того, даже сами представители России должны стать счастливее, ведь они постоянно заявляют, как на Западе плохо и как хорошо у них на родине. После принятия соответствующего закона, они все вдоволь смогут надышаться “дымом отечества”, прислонившись к покосившимся березам.