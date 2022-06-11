«Железный купол» для Украины

Во время очередного обострения между Израилем и палестинцами, десятки ракет из Сектора Газа входили в воздушное пространство иудеев. Однако ни одна из ракет не достигли своей цели. Поэтому, «Железный купол» считается безупречной противоракетной системой.

В тоже время, Иерусалим предоставил возможность использовать свою систему лишь Азербайджану и США. Для других стран, «Железный купол» не доступен. Станет ли Украина исключением, учитывая продолжающуюся войну, остается вопросом.

Тем не менее, следует учитывать неоднозначную позицию Израиля к россии. С одной стороны, власти Иерусалима осуждают вторжение в Украину, с другой – стараются не эскалировать положение, чтобы кремль сумел удержать Сирию и Ливан от крупного нападения на страну.

Передача Киеву комплекса «Железный купол», фактически, закроет небо нашей страны. По крайней мере, населенные пункты будут под защитой, ведь эффективность израильской ПРО, оценивается не менее 85%. Опять-таки, нерешительность Иерусалима в позиции между кремлем и помощью Украине достаточно спорный момент. К сожалению, значимость рашистов на Ближнем Востоке остается высока, поэтому, «Железный купол», скорее всего, будет предметом споров, но не результатов.