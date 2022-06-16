С самого начала вторжения железная дорога воевала не хуже чем украинские военные. Гуманитарная миссия по вывозу беженцев в безопасные места стоит отдельного разговора, при помощи железных дорог на Запад эвакуировано почти 4 миллиона человек.

В апреле визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал возможен именно благодаря стойкости «железных людей», также железной дорогой воспользовался и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в мае чтобы добраться до Киева.

Однако с апреля месяца железная дорога является объектом для систематических ударов по железнодорожной инфраструктуре, складам и электростанциям. Дело в том, что транспортные средства и припасы НАТО были объявлены «законными военными целями» и началась операция по срывам поставок западного оружия в Украину. Вместе с тем, представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что российские удары поставкам американского оружия и боеприпасов не препятствуют.

Хотя министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не столь оптимистичен в суждениях. По его данным уже на апрель с разной степенью повреждения и разным уровнем разрушения было задето около 20 - 30% всей инфраструктуры. Было разрушено или повреждено 300 автомостов, взорвано несколько десятков железнодорожных мостов, повреждение железнодорожных путей превысило 6 из 23 тысяч километров.

По мнению министра, на восстановление третьей после Германии и Франции по протяженности в Европе железнодорожной сети потребуются годы и около 100 миллиардов долларов. А ведь это еще и крупнейший в стране работодатель, где будут получать зарплату 230000 сотрудников? Восстанавливать дороги необходимо в кратчайшие сроки даже по тому, чтобы не растерять специалистов.

Некоторые особенно важные объекты, такие как мост в Ирпене, ремонтируются в кратчайшие сроки, этот мост был восстановлен за 29 дней. Но это скорее исключение.

Разрушение железнодорожной инфраструктуры, а также военно-морская блокада черноморских портов, привели к упадку грузового транспорта, объем грузоперевозок упал на 40% от довоенного.

Стратегический железнодорожный мост соединяющий южный порт Одесса с Румынией постоянно подвергается атакам, что также сократило на четверть перевозку зерна. Альтернативные маршруты, в частности, через Польшу и Германию, также уязвимы для атак.

Для скорейшего восстановления, по мнению главы Украинской железной дороги Александра Камышина, необходимо разработать обширную программу экономической помощи США по типу «Плана Маршала».

Важным моментом является восстановление роли железных дорог Украины в проекте «Шелковый путь», который был полностью остановлен с началом войны. Камышин считает, что Украина сможет вернуть китайские товары в Европу без россии и всерьез рассчитывает в этом вопросе на Китай. Однако прямо сегодня хитрец Си уверяет путина в вечной дружбе и углублении сотрудничества, так что источники для восстановления значительного ущерба железнодорожной сети нужно искать в других местах.