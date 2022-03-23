Ждать ли обострения отношений между Украиной и Венгрией

19:26 28 октября Киев, Украина

Украина зафиксировала незаконную агитацию иностранными гражданами во время местных выборов, из-за чего МИД Украины вручил Венгрии Ноту протеста, на что Будапешт отреагировал возмущением, назвав такие действия недружественными.

Политолог-международник Владимир Воля отметил, что отношения между двумя странами оставались напряженными и прежде, несмотря на активизацию двусторонних встреч, ведь основные проблемные вопросы до сих пор не решены.

«На самом деле отношения не менялись, просто политически выглядело так, как будто наступила оттепель после встреч венгерских и украинских чиновников. Вероятно, именно эта оттепель и стала возможна, потому что Украина готовилась к выборам. Также не исключено, что венгерские власти и рассчитывали предоставить венграм, проживающим в Украине, помощь накануне голосования», — сказал Воля.

По мнению эксперта, проблемные вопросы между странами никуда не исчезали.

«Проблемные вопросы, которые были между странами ранее, все равно оставались. Это и языковой закон, и самоуправление венгров Закарпатья, и некоторые другие. Все они до сих пор не решены, поэтому оттепель основных вопросов не касалась. Просто тональность венгров несколько смягчилась по отношению к Украине», — сказал политолог.

Воля отметил, что реакция Украины на незаконную агитацию венгерских чиновников на Закарпатье была довольно жесткой.