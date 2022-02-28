Ждать ли обострения эпидемии COVID-19 после голосования

12:03 05 Октябрь Киев, Украина

Чтобы учащиеся не пересекались с избирателями во время выборов, правительство хочет начать осенние каникулы на 10 дней раньше обычного.

Политолог Виталий Бала отметил, что порядок проведения выборов в общеобразовательных школах необходимо пересмотреть с учетом рисков, выявленных во время эпидемии.

«Это очень положительное решение о каникулах - решение на опережение, но снизит ли это показатели заболеваемости коронавирусом мы поймем после того, как выборы состоятся. Но хорошо, что об этом думают заранее», - сказал Бала.

Эксперт заявил, что срок 10 дней до проведения местных выборов достаточный для того, чтобы подготовить помещения для голосования в соответствии с санитарными условиям.

«Вероятно, что это решение опирается на какие-то расчеты и прогнозы. Это положительно, что выборы и учебный процесс развели. Вообще, этот вопрос по голосованию в школах появился только тогда, когда мы столкнулись с эпидемией. Но должен быть порядок, как проводить такие мероприятия в общеобразовательных учреждениях», - сказал он.

Бала добавил, что после выборов также необходимо привести в порядок помещения, чтобы дети смогли вернуться в безопасные условия.



Напомним, осенние каникулы в школах в МОН предлагают начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.