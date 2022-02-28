Ждать ли обострения эпидемии COVID-19 после голосования

Чтобы учащиеся не пересекались с избирателями во время выборов, правительство хочет начать осенние каникулы на 10 дней раньше обычного.
Политолог Виталий Бала отметил, что порядок проведения выборов в общеобразовательных школах необходимо пересмотреть с учетом рисков, выявленных во время эпидемии.
Эксперт заявил, что срок 10 дней до проведения местных выборов достаточный для того, чтобы подготовить помещения для голосования в соответствии с санитарными условиям.
Бала добавил, что после выборов также необходимо привести в порядок помещения, чтобы дети смогли вернуться в безопасные условия.
Напомним, осенние каникулы в школах в МОН предлагают начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.
Напомним, осенние каникулы в школах в МОН предлагают начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.
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