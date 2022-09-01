Зерно для Африки не в Африке

А ведь ни одно судно с зерном из Украины до голодающих в Африке так и не дошло. Корабли с зерном, выходящие из портов Южный, Черноморский и Одесский уходят на запад. Как и предполагалось, все яркие лозунги о помощи голодающим оказались просто болтовней и объединенная Европа переживала только о собственной продовольственной безопасности.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик без ложной скромности охотно признал, что коммерческие интересы должны быть учтены. А голодающим, по мнению Дюжаррика, все равно профит есть, цены на продовольствие снизились, вот пускай жители стран третьего мира и радуются. Как только из украинских портов вышли первые зерновозы, и не важно, чтто пошли они не в Африку, а в Европу, ООН заявила, что это и было целью - мировой рынок насытился зерном, что повлекло снижение цены.

Справедливости ради надо признать, что одно судно все таки забронировано для Африки усердием сотрудников Всемирной продовольственной программы, что конечно капля в море, но хоть что-то.

Интересный момент, о котором не принято говорить громко, что пшеница, о которой конкретно говорил президент Зеленский, когда разгонял панику, судами не вывозится. В основном отгружена кукуруза, которая аккумулирована в портах в количестве нескольких сотен тысяч тонн, подсолнечное масло и бобовые. Оно может и к лучшему, самим-то тоже есть что-то надо будет, мэр Кличко уже посоветовал утепляться, может посоветует и наедаться на зиму.

А пока идет бойкая торговля по рыночным правилам, утром деньги – вечером стулья... заплатить могут Турция, Китай, Британия и Италия, Африки в списке богатых покупателей никогда не было.

Однако на внутреннего потребителя руководство страны похоже не рассчитывает, хотя факт угрозы нехватки продовольствия официально признан.

Замглавы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью CNN открыто заявляет: Украина потеряла 25% пахотных земель, урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы — то есть примерно на 30 миллионов тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года.

Однако все разговоры только о возможности вывоза зерновых, нехватка продовольствия и существенное подорожание основных продуктов – хлеба и масла, похоже наше правительство мало волнуют.

Запад, понятное дело, набивает закрома, пока есть возможность, социум может не согласиться с просьбой меньше есть, чтобы разозлить путина. И что бы ни говорили, с жарой справиться легче чем с холодом, особенно на пустой желудок.

А в россии кроме нефти и газа, в этом году рекордный урожай зерновых и уж если страны Запада не смогли отказаться от энергоресурсов во имя победы демократии, то и от сытой зимы, которая обещает быть очень холодной, они не откажутся, а значит деньги в казну кремля поступать не перестанут, а вот обещанную Украине помощь задерживают… странно? да нет не странно...