07:58 08 июня Киев, Украина

США намерены с помощь Украины осуществить передел рынка газа в Европе. Для этого Вашингтон хочет поставлять сжиженный газ через территорию Польши, но американские предприниматели не заинтересованы в том, чтобы украинский потребитель получил дешевое голубое топливо.

США борются с «Газпромом» за лидерство на европейском газовом рынке, но на данный момент успехами похвастаться американские политики не могут. В особенности исходя из того, что «Северный поток-2» может быть достроен и сдан в эксплуатацию.

Вашингтону нечего будет предложить взамен. Зато есть Украина, которая совместно с Польшей готова действовать не в собственных национальных интересах, а с учетом проявления лояльности США.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский в одном из своих интервью заявил, что США смогут только через территорию Польши поставлять Украине сжиженный газ, но он добавил, что необходимой инфраструктуры в стране нет. Вашингтон не станет тратить собственные средства, поэтому этим должны будут заняться украинские налогоплательщики.

«Сильно сомневаюсь, что США готовы столько вложить в реализацию данного проекта. Это все ляжет на плечи украинских налогоплательщиков», - сказал собеседник телеканала.

Землянский предупредил о негативных последствиях для Украины при покупке газа у США

Главной целью американского руководство является перераспределение долей на рынке газа в Европе. Для реализации этой задумки Вашингтон использует свой актив в виде украинского государства. США используют украинские хранилища, оттеснив таким образом «Газпром», что приведет к ответной реакции со стороны Российской Федерации.