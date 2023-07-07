Землянский: покупать газ в США невыгодно

07:58 08 июня Киев, Украина

США намерены с помощь Украины осуществить передел рынка газа в Европе. Для этого Вашингтон хочет поставлять сжиженный газ через территорию Польши, но американские предприниматели не заинтересованы в том, чтобы украинский потребитель получил дешевое голубое топливо.  

США борются с «Газпромом» за лидерство на европейском газовом рынке, но на данный момент успехами похвастаться американские политики не могут. В особенности исходя из того, что «Северный поток-2» может быть достроен и сдан в эксплуатацию.

Вашингтону нечего будет предложить взамен. Зато есть Украина, которая совместно с Польшей готова действовать не в собственных национальных интересах, а с учетом проявления лояльности США.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский в одном из своих интервью заявил, что США смогут только через территорию Польши поставлять Украине сжиженный газ, но он добавил, что необходимой инфраструктуры в стране нет. Вашингтон не станет тратить собственные средства, поэтому этим должны будут заняться украинские налогоплательщики. 

«Сильно сомневаюсь, что США готовы столько вложить в реализацию данного проекта. Это все ляжет на плечи украинских налогоплательщиков», - сказал собеседник телеканала.

 Землянский предупредил о негативных последствиях для Украины при покупке газа у США

Фото: Северный поток-2, строительство

Главной целью американского руководство является перераспределение долей на рынке газа в Европе. Для реализации этой задумки Вашингтон использует свой актив в виде украинского государства. США используют украинские хранилища, оттеснив таким образом «Газпром», что приведет к ответной реакции со стороны Российской Федерации.

 «Им нужны украинские подземные хранилища. Они действительно хотят создать здесь хаб, потеснить «Газпром» на европейском рынке за счет своего газа. Поэтому мы получим очередную пакость со стороны РФ, не надо удивляться. Потому что мы продолжаем дергать за усы спящего тигра», - предупредил эксперт.