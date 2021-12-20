Зеленский расширил спектр услуг для “Вовиной тысячи”

“Наша задача — оказать реальную поддержку не только бизнесу, но и каждому украинцу. Именно поэтому мы работаем над расширением и усовершенствованием программы. Особое внимание уделяем пожилым людям. Ведь у каждого возраста — свои потребности. Уже с начала нового года люди преклонного возраста смогут приобрести в рамках программы лекарства”, - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

К слову, чтобы получить 1000 грн за вакцинацию необходимо зарегистрировать виртуальную карту в приложении «Дія». Для тех, кто не пользуется приложение, также будет разработан способ, чтобы забрать деньги.

Украинская инициатива направлена не только на поддержку бизнеса, но и на поддержку украинских граждан. Очевидно, что программа еще будет дорабатываться и совершенствоваться, однако нововведение определенно показывает, что правительству Украины небезразличны абсолютно все слои населения. Для пенсионеров куда важнее купить порой такие дорогие лекарства, чем абонемент в спортзал или билет на самолет.