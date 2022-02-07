Зеленский против гендерного насилия

16:25 21 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский встретился с представителями общественных организаций по вопросу гендерного насилия. Также, на встрече был подписан указ о развитии системы реагирования и предотвращения гендерно обусловленного насилия.

Встреча посвящена вопросам реализации госполитики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра, правительства Украины и всех руководителей на местах... Нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития", - сказал президент.

Он отметил, что это направление является частью внутреннего и внешнего направлении работы нашего государства, для которого права человека являются основополагающим принципом. Напомним, в начале августа замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что за полгода было открыто около 900 дел по факту домашнего насилия, а граждане стали меньше скрывать такие факты и чаще обращаться за помощью к правоохранителям.

Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что в Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилось на 40%.