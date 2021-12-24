Зеленский предупредил Беларусь об опасности боевиков из РФ

Не только разочарование и досаду вызвал факт передачи задержанных в Беларуси боевиков российской стороне. Президент Зеленский выразил опасение, что опрометчивое решение белорусского президента о возвращении боевиков из ЧВК Вагнера России может трагически отразиться в будущем на безопасности любой страны. Не исключением может стать и Беларусь.
Он выразил убеждение, что выдача их России – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".
Он напомнил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса генпрокурора Украины о выдаче "вагнеровцев" без ответа.
Кроме того, по словам президента, были активные попытки по дипломатическим и личным каналам "доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем".
К слову, несколько предложений в посте президента написаны большими буквами.
Напомним, задержанных под Минском 32 бойцов ЧВК Вагнера власти Беларуси передали РФ.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина не желает сотрудничать по вопросу "вагнеровцев".
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