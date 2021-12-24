Зеленский предупредил Беларусь об опасности боевиков из РФ

Не только разочарование и досаду вызвал факт передачи задержанных в Беларуси боевиков российской стороне. Президент Зеленский выразил опасение, что опрометчивое решение белорусского президента о возвращении боевиков из ЧВК Вагнера России может трагически отразиться в будущем на безопасности любой страны. Не исключением может стать и Беларусь.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, несоответствующим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагичными. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - написал Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение, что выдача их России – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

"Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса генпрокурора Украины о выдаче "вагнеровцев" без ответа.

Кроме того, по словам президента, были активные попытки по дипломатическим и личным каналам "доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем".

К слову, несколько предложений в посте президента написаны большими буквами.

Напомним, задержанных под Минском 32 бойцов ЧВК Вагнера власти Беларуси передали РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина не желает сотрудничать по вопросу "вагнеровцев".