Зеленский подчеркнул абсурдность путинской аннексии на законодательном уровне

21:25 07 октября Киев, Украина

Согласно принятому решению украинского правительства, теперь, переговоры с Путиным невозможны на законодательном уровне. Как сообщил президент Владимир Зеленский, “мы не отказываемся от проведения переговоров, но мы точно не будем их проводить с нынешним президентом РФ”.

Однако примечательно другое. В одном из своих ежедневных обращений к народу, украинский лидер заявил, что издал указ о “ничтожестве принятых Путиным указов об аннексии четырех областей Украины”. Соответствующий документ появился на сайте президента.

По сути, указ Зеленского ни на что не влияет. Без него и так всем было понятно, что аннексированные территории никем в мире не признаются (кроме КНДР), а ВСУ их рано или поздно деоккупируют. Но издав такой указ, Зеленский показал, насколько абсурдна путинская аннексия. То есть украинский президент, на официальном уровне, отменил все ранее проведенные референдумы и принятую в Госдуме РФ аннексию, точно таким же образом, как и происходил захват.

Та важность, значимость, с какой Путин оценивает себя, свою страну, свое окружение настолько же “реальна”, насколько он сам прибывает в реальном мире. Все перестали бояться Россию, перестали бояться Путина. Весь цивилизованный мир наблюдает за театром абсурда, который происходит в РФ и, в который невозможно было бы поверить, если бы это все не было правдой.