Зеленский об отношении Украины к протестам в Беларуси

Ситуация, сложившаяся в Беларуси, так или иначе, касается граничащих с ней государств. Особенно близкой к Беларуси является Украина. Здесь сказываются многовековые связи двух братских славянских народов. Своим отношением к происходящим в соседней стране событиям поделился президент Украины Владимир Зеленский. В своем интервью украинскому телеканалу он заявил, что в Беларуси власть и общество должны найти формат диалога и избежать насилия.

"Как бы то ни было, что бы там ни было - власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками, извините. Спокойный формат диалога - и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский.

По его словам, отношения между народами - это "глубже и важнее", чем отношения между правлением стран.

"Очень бы не хотелось, чтобы хоть что-то повлияло на дружеские отношения между действительно похожими, братскими народами, украинцами и белорусами ... В компании, которой я руководил 20 лет, большая часть из Беларуси - талантливых художников, талантливых людей", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее Лукашенко анонсировал "самые жесткие меры" по защите Беларуси. Александр Лукашенко поручил министру обороны принять меры "по защите территориальной целостности" Беларуси.

Также сообщалось, что Тихановская отказалась баллотироваться в президенты на новых выборах. Светлана Тихановская заявила, что "более чем наелась" политикой и не планирует вновь выставлять кандидатуру на выборах.