Зеленский: о перемирии на Донбассе и парадах на Майдане

В своей речи во время празднования Дня Независимости, президент Владимир Зеленский говорил о том, чего достигла за последнее время Украина и чего ожидает в обозримом будущем украинский народ. Начало положено, как говорится, уже почти месяц население Донбасса "слышит тишину".

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым - раненых ноль, погибших - ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее", - сказал президен Зеленский.

По его словам, сегодня - 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь.

"Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о тишине? Они ответили: мы слышим не новость, мы слышим тишину", - добавил глава государства.

Также Зеленский заявил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует - агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди из патриотизма. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Все, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба - не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - сказал президент. Зеленский отметил, что украинцы не должны никому давать шанса посеять между ними раздор - "ни соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали его родной".

Он заверил, что власть делает все, чтобы оккупированные территории Украины вернулись в страну, которую они не узнают.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул важность борьбы с коронавируса и соблюдение правил безопасности и поблагодарил врачей за их работу.