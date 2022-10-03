Завтра Кременчук прощатиметься із 28-річним Сергієм Колядинським
Героям Слава!
Завтра у Кременчуці прощатимуться із 28-річним Сергієм Колядинським. Він загинув 26 вересня на Харківщині, захищаючи Україну та її цілісність.
Відомо, що у чоловіка в Кременчуці живе вагітна дружина.
Про це повідомив військовослужбовець із позивним "Художник".
Церемонія прощання відбуватиметься в Міському палаці культури. Початок об 11.00.
Кременчуцька газета писала раніше, що на Батьківщині Героя на території Маневицької селищної ради, що на Волині, оголошено до 4 жовтня дні жалоби.
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