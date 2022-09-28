Зависимость Европы от российского газа

Россия всегда шантажировала Украину газовыми поставками. Об этом рассказал заведующий кафедры международных отношений, директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Максим Яковлев: “У нас каждый раз было со стороны России что? Газовый шантаж. "Мы сейчас закрутим краник, вы там все замерзнете зимой, и все будет очень плохо". Как образуются цены на энергоресурсы в Европейском Союзе — идея, чтобы никто не имел монополий, чтобы можно было стимулировать развитие альтернативных источников энергии и так далее. Но Европа действительно ощущает свою зависимость от России в газовых вопросах”.

«Газпром» является крупнейшим поставщиком голубого топлива в Европу. В этом году, Россия уменьшила подачу газа в ЕС, чем вызвала глобальный энергетический кризис. Очевидно, что Кремлю необходимо разрешение от Европейского союза на запуск «Северного потока-2», поэтому шантаж в виде дефицита газа был наглядно продемонстрирован Россией.

Основной проблемой является то, что в Европе пока не придумали, как выйти из сложившейся ситуации. Ясное осознание проблемы превосходства России в энергетическом плане дает ей огромное преимущество. Лидеры западных стран прекрасно понимают, что действия Кремль это шантаж, но ничего не могут поделать. В тоже время, пойти на политические уступки РФ они также не могут. Безвыходная ситуация подкрепляется абсолютной непредсказуемостью российских властей. Что делать в сложившейся ситуации большой и трудный вопрос, который должны решить лидеры европейских государств.