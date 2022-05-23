Завершающая стадия войны началась

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что началась завершающая фаза войны. Рашисты переходят к обороне, строят фортификационные укрепления, чтобы удержать захваченные территории. Это значит, что последние наступательные ресурсы практически истощены и сейчас оккупанты совершают попытки захватить новые территории, чтобы дать время тем, кто остался в тылу, оборудовать позиции перед наступлением украинской армии.

Такой процесс - дело нескольких недель. Тем не менее, постепенный перевес в нашу сторону становится все более очевидным. После прихода в Украину достаточного количества западного оружия, ВСУ должны начать возвращать все то, что сейчас находится за спинами рашистов, вплоть до границ агрессора на момент начала 2014 года. Именно это и будет означать победу украинской армии, а после подписания капитуляции Кремлем и победу Украины и украинского народа над захватчиками.