Завербованные заключенные в ЧВК «Вагнер» до конца жизни на службе у Пригожина

08:29 08 января Киев, Украина

Недавно, со слов Пригожина, 20 заключенных отработали свой полугодовалый контракт и с них “была снята судимость”. Кроме слов повара Путина это никак и нигде не подтверждается. Как такой процесс оформлен юридически также не понятно. Имена и статьи заключенных не были названы. На вопрос о том, чем завершившие контракт с ЧВК «Вагнер» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются “вернуться обратно, доделать то, что начали”, потому что это уже “не работа, это жизнь”.

До конца не понятно, как именно Пригожин заставляет отработавших контракт зеков оставаться у него на службе, тем более что ранее попавшие на видео арестанты, с которыми уголовник-бизнесмен общался, вручал им медали и “сертификаты” об амнистии, фактически, были инвалидами в колясках, на костылях без конечностей. Однако очевидно, что освобождение от тюремного заключения не означает выход на свободу. Вероятно, вербуя зеков в ряды наемников, после полугода службы, те, кто остается в живых, вне зависимости от их физического состояния, добровольно-принудительно, должны подписать пожизненный контракт с ЧВК «Вагнер». И как сказал сам Пригожин – “из Вагнера можно уйти только «двухсотыми»”.