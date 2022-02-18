Затянутся ли протесты из-за инаугурации Лукашенко

19:01 24 Сентябрь Киев, Украина

Люди отреагировали моментально, на тайную инаугурацию Лукашенко и вышли на очередную акцию протеста, а вот продолжительность пребывания демонстрантов на улицах зависит непосредственно от их лидеров.

Так считает политолог Игар Тишкевич.

«Инаугурация Лукашенко станет определенным триггером для продолжения протестов. Будут ли они долговечными, зависит от того, насколько координаторы или кураторы протестов используют этот момент. Ну и насколько большая мотивация будет у людей протестовать. Людям сейчас надо объяснить, почему протесты меняют формат на долговременные, чтобы они понимали этот процесс», – сказал Тишкевич.

По его мнению, украинская власть должна рассчитать свою реакцию в соответствии со своими интересами и какие последствия получит Киев от дальнейшей блокады контактов с белорусской властью.