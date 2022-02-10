Зарубежные пенсионные фонды помогут украинской экономике

18:15 22 Сентябрь Киев, Украина

Правительство анонсировало введение накопительной пенсионной системы на 2021 год, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь проанализировал этот экспериментальный проект.



"В Украине давно назрел вопрос о частных пенсионных программах, частных пенсионных фондах. Велосипед выдумывать не нужно. Наша страна не в состоянии сама потянуть такой опыт. Мы, к сожалению, пока не можем даже качественно скопировать уже существующие программы.



В такой ситуации, как мне кажется, выход один - принятие закона о возможности работы частных пенсионных программ (фондов). И на тендерной основе привлечение в Украину известных пенсионных фондов. С большой (положительной) историей, с огромным кредитом доверия. Подобные есть в Австрии, в Швейцарии, в Лихтенштейне. Именно такие пенсионные фонды нужно привлекать в Украину, дав им возможность качественно и спокойно здесь работать.



Таким образом, государство снимет с себя значительную часть головной боли. Ведь отсутствие качественной пенсионной реформы висит над Украиной дамокловым мечом, не давая экономике развиваться.



Этот гордиев узел нужно разрубить. Механизм есть - было бы желание".