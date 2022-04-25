Заработаем сами и дадим заработать стартаперам – логика американского бизнеса

Пока все удивляются и подсчитывают сколько военно-промышленный комплекс США заработал на войне в Украине, американское правительство дает возможность получить прибыль и своим стартаперам. Дело в разгоревшемся скандале с китайскими дронами. Оказывается правительство Украины, об этом пишет The Wall Street Journal, обвинило крупнейшую в мире китайскую компанию по производству коммерческих дронов SZ DJI Technology Co, в намеренном саботаже обороны страны.

Украинские официальные лица призвали ограничить использование дронов DJI поскольку они несут угрозу безопасности для военных и гражданских лиц. Руководство DJI было обвинено в «пособничестве нападению России посредством вмешательства в оборудование, поставляемое в Украину». Руководство китайской компании возмущено подобными обвинениями и вину отрицает. Подчеркивается, что представитель DJI Адам Лисберг заявил, что компания не разрешает продажу потребительских дронов для военных целей и использование ее продуктов в ходе боевых действий нецелесообразно.

Украинское правительство жаловалось на отказы в работе AeroScopes – систем обнаружения дронов для идентификации и отслеживания других дронов и их пилотов, которые были расположены по всей стране для защиты критически важной инфраструктуры. Операторы этих систем поспешили заявить, что DJI исходя из геополитических мотивов вмешалось в работу AeroScopes, чтобы предотвратить обнаружение российских беспилотников.

Адам Лисберг подтвердил, что компания знала о сбоях еще до начала войны и прилагала усилия по исправлению ошибок.

По отчетам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские военные с успехом применяют те же самые системы AeroScopes, что дает им право обвинять DJI в «помощи россиянам в их атаках».

Военным запретили подключать дроны DJI к Wi-Fi или мобильным сетям, как это происходило ранее, несмотря на запреты компании применять продукцию в военных целях.

Ситуацией немедленно воспользовались в США и хоть надежных и проверенных дронов не предоставили, дали заработать своим стартаперам, которые долгие годы не выдерживали конкуренции с китайской DJI. Отличная тактика, ничего личного как обычно. Объявили DJI предателями и быстренько заняли место своим товаром. Технология простая: одну штуку дарим – десятки продаем. Например базирующаяся в Сиэтле компания BRINC Drones Inc с прошлого месяца подарила Украине 10 дронов и около 50-ти продала. Также и Skydio Inc. из Силиконовой долины - десятки дронов подарила, сотни дронов продала.

Кроме того, свой продукт предлагают Teal Drones Inc. из Солт-Лейк-Сити, уже отправлено 15 дронов, Fortem Technologies Inc. из Юты получила заказ на партию оборонительных беспилотников от правительства Украины, Компания Dedrone из Сан-Франциско уже поставляет свои системы противодействия дронам для их последующей передачи Украине.

Устранив практически несокрушимого конкурента в лице Китая, американские стартапы пользуются возможностью обкатать свой продукт в боевых действиях, чтобы потом получить больше денег от правительства США в качестве помощи.

Пока китайская DJI будет собирать доказательства своей непричастности к тому в чем ее обвиняют, американские стартапы, получив госзаказ, превратятся в матерые компании и уже не пустят ее обратно на рынок.