Запрет на въезд для иностранцев ударит по репутации Украины

20:40 27 Август Киев, Украина

Ужесточения карантинных мер, привело к закрытию украинских границ для иностранных граждан, тем самым нанеся очередной удар по туристической и авиаотрасли.

Директор Ассоциации турагентств Павел Григораш считает, что если правительство не может исправить сложившуюся ситуацию, то хотя бы не нужно ее усугублять.