Запрет на въезд для иностранцев ударит по репутации Украины

Ужесточения карантинных мер, привело к закрытию украинских границ для иностранных граждан, тем самым нанеся очередной удар по туристической и авиаотрасли.
Директор Ассоциации турагентств Павел Григораш считает, что если правительство не может исправить сложившуюся ситуацию, то хотя бы не нужно ее усугублять.
"К сожалению, поддержка туристической отрасли на сегодня отсутствует, несмотря на многочисленные предложения от участников рынка.
"Что можно исправить? Как минимум, можно не ухудшать текущее положение. Например, не вводить запрет на въезд для иностранцев. Представьте себе, сколько туристов с белорусскими, польскими и т.п. паспортами сейчас находятся в той же Турции на отдыхе с возвратом в Украину в конце августа/начале сентября? А у скольких уже оплачен отдых с вылетом в сентябре? А сколько туристических групп уже оплатило туры в Украину из-за рубежа?
Такой запрет - это удар по репутации страны. При этом не несущий никакой пользы для эпидемиологической ситуации. Ведь и до этого у нас въезд для иностранцев предусматривался только с тестированием или самоизоляцией".
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