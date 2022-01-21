Западные зарплаты для медиков Украины

Указ о повышении зарплат медработникам вступил в силу. Теперь минимальный оклад врача будет составлять 20 тыс. грн. Исключением будут специалисты с начальным уровнем высшего медицинского образования и бакалавры, оклад которых будет равен 13,5 тыс. грн.

В этом году, министерство здравоохранение получило 232 млрд грн. Из них 157,3 млрд грн предусмотрено для медгарантий. Это значит, что в 2022 году, медики должны получить долгожданное повышение зарплат.

В карантинный период, а также с приходом холодов, сезонных травм и болезней нагрузка на медицинскую систему увеличилась. При этом, уже долгое время врачи получают, чуть ли, не наименьшую зарплату среди прочих профессий в Украине. Люди, спасающие жизни ежедневно вынуждены искать дополнительный заработок на стороне, выпрашивать у пациентов незаконные взятки или уезжать за границу в поисках лучшей судьбы. Хуже всего, когда человек, отучившийся на врача 8 лет, бросает практику из-за низких зарплат и идет работать в другую сферу.

Правительство Украины постепенно приводит медицину в надлежащий вид, реформируя ее и мотивируя высоким заработком сейчас и в будущем. Если зарплаты медработников будут увеличиваться и дальше, то мы получим высококлассных специалистов, которые не будут думать, как переехать за границу, а значит, уровень медицины в Украине быстро достигнет западного уровня.