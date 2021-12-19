Западные страны поддерживают Украину

В оборонном бюджете США уже утвердили выделение суммы в размере 300 млн долларов на военную поддержку Украины. Договоренности между Вашингтоном и Киевом предусматривают оказание финансовой помощи в связи с российской агрессией на весь 2022 год.

Великобритания стала более щедрой и выделила дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов. Кроме военной сферы, эти деньги пойдут на инвестиции и торговлю.

Запад поддерживает Украину финансово. В последние годы особенно щедро. Благодаря принимаемым реформам, в стране создается благоприятный инвестиционный кризис. Однако российская агрессия вносит свои коррективы. Поэтому, кроме финансовой поддержки, запад должен задуматься об ускоренном принятии Украины в НАТО, несмотря на угрозы и “красные линии” Путина. Любые договоренности с этим человеком не могут восприниматься серьезно. Чтобы он не говорил, Россия не посмеет напасть на одного из членов Североатлантического альянса. С другой стороны, такой союз может навсегда лишить государство оккупированных Россией территорий, так как Украина больше не сможет вести войну против Кремля – это будет равносильно ведению войны всего НАТО против России.

В любом случае, деньги это, безусловно, хорошо, но непосредственное участие в процессе деокупации украинских территорий – лучше.