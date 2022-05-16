Западные санкции вносят изменения в технику рашистов

Министр торговли США, выступая с речью перед сенатом, ссылалась на заявления украинских источников, сообщила, что оккупационные войска использовали в своей военной технике чипы, в том числе, из электронных бытовых изделий. Дело в том, что после захвата подбитой или частично уничтоженной военной техники оккупантов, украинские военные разбирали ее на запчасти, а также в целях изучения слабых сторон. В результате, они обнаружили, что рашисты “используют детали коммерческого промышленного оборудования, чтобы заменить недостающие компоненты, которые стали недоступны в результате введенных санкций Запада”.

Очевидно, что таким “импортозамещением” оккупанты начали заниматься после 2014 года, так как военная техника, изучаемая украинскими защитниками, была уничтожена, в том числе, в начале войны. Каким образом “оборонный сектор” рашистов будет замещать необходимые детали для создания тяжелого вооружения – не понятно, ведь многие производители бытовой и прочей техники, ушли с рынка агрессора. Вероятно, кража из украинских домов стиральных машин, микроволновых печей и прочего, частично можно объяснить госзаказом из Кремля, для использования запчастей в производстве танков или крылатых ракет. Вот так вот выглядит “независимость” страны-агрессора от Западного импорта.