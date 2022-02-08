Западные партнеры продолжают обучать военнослужащих ВСУ

Военные американских вооруженных сил продолжают обучать украинских бойцов тактике ведения боя в городских условиях и борьбе с укрепленным противником. “Учимся вместе с нашими американскими коллегами, как правильно вести бой в городе, как правильно снимать пулеметчиков, уничтожать фортификационные сооружения, ограждения, блокпосты. Они прекрасно нас понимают”, - рассказал один из военнослужащих ВСУ о сотрудничестве с американцами.

Опираясь на слова украинского военного, можно предположить, что ВСУ готовятся отражать вероятные атаки противника в городских условиях или на подступах в населенные пункты. Для успешного ведения боя в городе, бойцы украинской армии недавно получили новую поставку гранатометов западного образца М141, который предназначен для уничтожения живой силы противника и укреплений.

Поддержка США для Украины очень важна. Америка имеет многолетний опыт проведения боевых действий, новейшее вооружения и успешные тактики маневров. Инструктора НАТО помогают усовершенствовать украинскую армию, как техникой, так и обучением личного состава, что укрепляет боевой дух бойцов и вселяет уверенность в неминуемом поражении агрессора, если Россия все же решиться напасть.