Запад поверил в победу Украины

Долгое время западные страны отказывались давать Украине то вооружение, о котором просило наше правительство. Причина одна – “мы не хотим провоцировать Кремль на конфронтацию в НАТО”. Вероятно, тогда на Западе, пусть и не отрицали победу ВСУ, однако до конца не верили, что украинские военные смогут победить.

Теперь риторика партнеров изменилась на более агрессивную. Угрозы Кремля применить ядерное оружие или ударить по одной из стран НАТО не воспринимаются всерьез. А речь о предоставлении тяжелого вооружения, включая самолеты и танки можно услышать от лидеров тех стран, которые не являлись ключевыми партнерами Киева в войне против рашистов.

Очевидно, что Запад сделал свой окончательный выбор и теперь говорит о необходимости сделать все, чтобы Украина победила в этой войне. Пусть и с запозданием, но наша страна теперь получит то оружие, которого так долго ждала. При этом, по словам все тех же западных лидеров, можно рассчитывать и на необходимое количество вооружения, которого хватит, чтобы эффективно проводить наступательную операцию для деоккупации наших территорий.