10:43 01 декабря Киев, Украина

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил – “Война в Украине – это большой тревожный звонок всему обществу. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии”.

Опасения чешских военных отразились в призыве военных быть готовыми к войне с Россией, ведь если НАТО станет участником боевых действий “Чешская армия примет в них участие с первых минут”.

Стоит отметить, что Прага не первый год конфликтует с Кремлем. Спецслужбы РФ шпионили за правительством страны, совершали диверсии и хакерские атаки. У Чехии свои счеты с Россией.

Но примечательно другое. Очередная страна-член ЕС и полноценный участник НАТО выразила готовность к прямому противостоянию с террористическим образованием на поле боя. Во-первых, это показывает, что Запад не боится России, чего нельзя сказать о Кремле. Во-вторых, вероятно, публичное заявление о готовности начать войну это скорее предупреждение агрессора – “Запад настроен решительно”. В-третьих, такие выпады, также говорят о непрекращающейся поддержке Украины. Более того, поддержка эта не стает меньше, на чем безуспешно пытаются манипулировать кремлевские пропагандисты, но и усиливается.

Поэтому, если Путин все же решится на эскалацию, НАТО готов в тот же миг вступить в войну и положить конец кремлевскому безумию.