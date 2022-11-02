Запад может предпринять нестандартные решения для обеспечения безопасности зернового коридора

21:37 02 ноября Киев, Украина

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к военному решению проблемы “зернового коридора” для украинских морских сухогрузов с зерном. “Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с военным сопровождением. Давайте обойдем шантаж”, - сказал он.

Нет никаких сомнений, что “военный подход”, непосредственное участие Запада в “зерновом вопросе” единственный выход для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских торговых судов. К тому же, это позволит в очередной раз убедится, насколько Кремль боится Запада и наоборот, доказать, что Запад уверен в своих позициях поддерживать Украину в дальнейшем, вплоть до военного вмешательства. Вряд ли Путин посмеет напасть на военные корабли НАТО, а если это произойдет, то в тот же момент начнется обратный отсчет жизни Черноморского флота агрессора.

Невозможно, просто бессмысленно продолжать попытки решать какие-либо вопросы с Путиным. Это существо понимает только язык силы и ультиматумов, что он в принципе и показывает на протяжении всей своей жизни. Любое бездействие, любая попытка договориться – рассматривается диктатором как слабость и новое пространство для маневров. Необходимо лишить плешивого карлика такой возможности, показав ,чего на самом деле стоят военные НАТО.