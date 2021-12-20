Запад должен действовать жестче относительно России

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина объяснила, что встреча в Нормандском формате не происходит исключительно из-за позиции Кремля: “Я бы хотела обратить внимание на недавние статьи, выпущенные Путиным и Медведевым, где речь идет, что он ждет того лидера, который будет идти ему на уступки. А эти уступки — это территория Украины, территориальная целостность”.
Очевидно, что Путин ожидает прихода к власти в Украине пророссийских сил, таких как партия ОПЗЖ и им подобные. Это могут быть силы любых олигархов, кто заинтересован в ведении бизнеса в России. Однако не только в этом случае, диалог Путина возможен на украинских условиях.Не данный момент Запад проводит, можно сказать, “мягкую” риторику в отношении России. Германия заинтересована в запуске «Северного потока-2», а энергетический кризис в Европе заставляет остальные страны осторожничать. Члены Европейского союза выражают “озабоченность” и “беспокойство”. Однако ЕС имеет у себя на руках все козыри и может, при желании, начать не только угрожать новыми санкциями, но и вводить их при очередном отказе Путина от встречи в Нормандском формате. В этом вопросе нельзя давать слабину, ведь Кремль успешно пользуется слабостью своих оппонентов и уже выставил свои условия президенту США, которые, по всей видимости, будут частично удовлетворены.
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