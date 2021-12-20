Запад должен действовать жестче относительно России

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина объяснила, что встреча в Нормандском формате не происходит исключительно из-за позиции Кремля: “Я бы хотела обратить внимание на недавние статьи, выпущенные Путиным и Медведевым, где речь идет, что он ждет того лидера, который будет идти ему на уступки. А эти уступки — это территория Украины, территориальная целостность”.

Очевидно, что Путин ожидает прихода к власти в Украине пророссийских сил, таких как партия ОПЗЖ и им подобные. Это могут быть силы любых олигархов, кто заинтересован в ведении бизнеса в России. Однако не только в этом случае, диалог Путина возможен на украинских условиях.