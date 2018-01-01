Законопроект "О медиа" нельзя принимать

16:55 07 Июль Киев, Украина





"На 99% это – старый законопроект. Все нормы, которые вызвали критику сообщества, сохранились. Не учтены предложения Национального союза журналистов Украины, которые мы собирали и подавали во время обсуждений и консультаций с региональными журналистами.



В частности, не учтены:



1. Предложение изъять из текста закона всё, что касается печатных и онлайн-СМИ, подготовить отдельный закон для этих отраслей, с учетом особенностей их деятельности. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен заниматься телевидением и радиовещанием. Не отдавать под контроль Нацсовета еще и газеты и онлайн-СМИ.



Недавно появился на сайте парламента новый текст законопроекта "О медиа" , первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ сбъяснила, почему нельзя принимать доработанный текст законопроекта"На 99% это – старый законопроект. Все нормы, которые вызвали критику сообщества, сохранились. Не учтены предложения Национального союза журналистов Украины, которые мы собирали и подавали во время обсуждений и консультаций с региональными журналистами.Предложение изъять из текста закона всё, что касается печатных и онлайн-СМИ, подготовить отдельный закон для этих отраслей, с учетом особенностей их деятельности. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен заниматься телевидением и радиовещанием. Не отдавать под контроль Нацсовета еще и газеты и онлайн-СМИ.

2. Предложение не отменять действие законов "О печатных СМИ (прессе) в Украине", "О информационных агентствах". Они исчерпывающе регулируют эту сферу, не устарели, не вызывают критики ни у кого, выполняют свою функцию. И главное – в этих законах говорится о правах журналистов и редакционных коллективов, а не только об обязанностях.

3. Предложение оставить действующий порядок регистрации печатных и онлайн-медиа – через органы юстиции. Этот порядок доказал свою эффективность.



4. Предложение не отменять действие закона "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации". Этот закон устанавливает цивилизованные отношения между медиа и органом власти. Такие соглашения экономически поддерживают местную прессу и онлайн-издания.





5. Предложение усилить независимость Национального совета: сейчас половина его членов подаются от политических партий парламента, половина – от президента. Таким образом, орган не является независимым. Также критерии к членам Нацсовета размыты, не определяют их как лучших специалистов в своем деле.

Предложение сузить полномочия Нацсовета, поскольку те, что предусмотрены законопроектом, дают слишком широкое поле для манипуляций и выборочного контроля. Например, Нацсовет может запрашивать документы, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью редакции, и сам решать, насколько эта информация является прозрачной. Это недопустимо, это путь к давлению на отдельные медиа.



7. Хотя в обновленном варианте законопроекта говорится о том, что онлайн-медиа могут пройти добровольную регистрацию, Нацсовет будет иметь полномочия применить санкции, в том числе к тем сайтам, которые не зарегистрированы как СМИ.



8. И главное. Проигнорировано предложение НСЖУ сначала заняться более актуальными для сферы медиа проблемами: создать основы экономической независимости работы медиа, усилить защиту журналистов, – а потом уже заниматься регулированием".