Законопроект о госязыке в школах: предвыборный маневр

15:51 15 Июль Киев, Украина

На пленарной неделе рассмотрят законопроект Максима Бужанского «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях», несмотря на рекомендации комитета отклонить законопроект.

Автор инициативы предложил, чтобы переход школ с русского языка обучения на украинский отложили с сентября 2020 года до сентября 2023-го.

По мнению политолога Дмитрия Васильева, такие маневры связаны с приближением предвыборной кампании.

«Язык – это вопрос национальной безопасности и государства. Россия еще в царские времена, захватив Украину, украла ее имя, историю и искореняла язык. То, что Украина во времена своей независимости восстанавливает свой язык, – это абсолютно правильный исторический процесс. Без языка нет государства, поэтому все инициативы, которые идут от политиков, настроенных, как русофилы, то они действительно против Украины и государственных интересов», – прокомментировал Васильев.

По его мнению, законопроект, который был внесен в 2019 году в парламент, обсуждается именно сейчас из-за приближения предвыборной кампании. «Вопрос языка всегда возникает во время политических кампаний и выборов для того, чтобы мобилизовать избирателей. В данной ситуации, это избиратели ОПЗЖ и других политических сил, ориентированных на русофильство», – уточнил политолог.

По его словам, законопроекты, направленные на ограничение применения украинского языка, имеют политические цели и нацелены на мобилизацию избирателей.



В то же время специалист добавил, что языковой вопрос в Украине вызывает все меньше эмоций, на определенном этапе он станет неактуальным.