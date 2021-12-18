Законопроект о госязыке в школах: предвыборный маневр

На пленарной неделе рассмотрят законопроект Максима Бужанского «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях», несмотря на рекомендации комитета отклонить законопроект.
Автор инициативы предложил, чтобы переход школ с русского языка обучения на украинский отложили с сентября 2020 года до сентября 2023-го.
По мнению политолога Дмитрия Васильева, такие маневры связаны с приближением предвыборной кампании.
По его мнению, законопроект, который был внесен в 2019 году в парламент, обсуждается именно сейчас из-за приближения предвыборной кампании.
По его словам, законопроекты, направленные на ограничение применения украинского языка, имеют политические цели и нацелены на мобилизацию избирателей.
В то же время специалист добавил, что языковой вопрос в Украине вызывает все меньше эмоций, на определенном этапе он станет неактуальным.
В то же время специалист добавил, что языковой вопрос в Украине вызывает все меньше эмоций, на определенном этапе он станет неактуальным.
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