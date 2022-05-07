Закончился порох в российских пороховницах

11:45 03 мая Киев, Украина

На сайте предприятия сообщают, что завод специализируется на производстве высокотехнологичной продукции для современных систем вооружения:

снаряды в комплексы противовоздушной обороны;

заряды к реактивным системам залпового огня;

заряды двигателей подвесных ракет класса "воздух-воздух";

стартово-разгонные ступени крылатых ракет, запускаемых с подлодок;

стартово-разгонные ступени противокорабельных систем класса "воздух-поверхность";

заряды к системам ближнего боя и артиллерийскому выстрелу из танков и САУ;

сферические порохи для стрелкового оружия.

Также отмечают, что Пермский пороховой завод выпускает изделия к системам "Тополь-М", "Булава", "Град", "Корнет", "Панцирь-С", "Торнадо".

Обстоятельства пожара выясняет специальная комиссия. Государственная инспекция труда в Пермском крае сообщила, что расследованием на заводе занялась комиссия во главе с управлением Ростехнадзора.

Пожар произошел в здании по производству пластмасс – в цехе загорелись спецпродукты в упаковке. Огонь охватил крышу здания по всей площади, вспыхнула даже трава вокруг здания

Известно, что общая площадь пожара – 530 кв.. м. Погибли два сотрудника – женщины 1963 и 1979 годов рождения. Еще одну женщину доставили в больницу с ожогами 99% тела.

По одной из версий погибшие сами совершили поджог, чтобы не выпускать смертельное оружие, чтобы россияне нечем было воевать, а их родные не попали под «добровольную» мобилизацию.