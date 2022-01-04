Закон про мову: що має знати бізнес

Итак, что должен знать бизнес.

Бизнесу нужно ориентироваться на раздел V Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон не распространяется на сферу личных коммуникаций.

За несоблюдение норм Закона могут оштрафовать, размер зависит от сферы нарушения.

Также следует знать, что даты вступления в силу отдельных норм разные.

Закон о языке заработал еще 16.07.2019 г.., Но отдельные положения продолжают вступать в силу поэтапно.

Вот график вступления в силу норм об использовании украинского языка в различных сферах:

С 16.07.2019 г.. - общие правила использования в объявлениях, в частности содержащих публичное предложение заключить договор; вывесках, сообщениях, надписях и другой публично размещенной звуковой и визуальной информации.

С 16.07.2019 г.. - образование, публичные мероприятия (проведение украинской собраний, конференций, учебных курсов, семинаров, тренингов и т.д.).

С 16.01.2020 г.. - реклама (телевидение, радио).

С 16.01.2020 г.. - реклама (телевидение, радио). С 16.07.2020 г.. - наука, медицина.

С 16.01.2021 г.. - сфера обслуживания потребителей.

С 16.07.2021 г.. - книги, культура.

С 16.01.2022 г.. - СМИ (общегосударственные и региональные).

С 16.07.2022 г.. - использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ и интернет-представительств (вебсайты, страницы в социальных сетях).

С 16.07.2024 г.. - СМИ (местный уровень).

Каких сфер бизнеса это касается.

обслуживание клиентов

Согласно ст. 30 ЗУ № 2704 все поставщики товаров / работ / услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Украинские следует использовать в сфере обслуживания, перевозок, питание, образовательной, научной и медицинской сферах, развлекательной и сфере спорта, печатных СМИ и других публичных сферах, определенных в разделе V Закона Украины № 2704 .

Закон о языке в 2021 году: что изменится с 16 января в Украине?

«Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Поэтому информация о товарах и услугах предоставляется украинском ». Такая статья из Закона о языке вступает в силу с 16 января 2021 года.

На изменения ждать?

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели должны обслуживать и информировать о товарах и услугах (в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги) Украинский;

производители и продавцы должны предоставлять потребителям информацию о своих товарах, работы или услуги на государственном языке.

информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню должна быть украинской. В то же время информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться на других языках.

обслуживать клиента могут не государственной, если на этом настаивает сам клиент. Важное уточнение: это возможно, если есть язык, на котором могут общаться и покупатель, и продавец.

в информации о товарах, работах или услугах государственной можно использовать слова, сокращения, аббревиатуры и обозначения на английском языке.

Будут придерживаться этого требования закона?

Владельцы или руководители учреждений, работающих в сфере обслуживания, должны провести для работников разъяснительную работу по нововведения. Уполномоченный по защите государственного языка может внепланово проверять, как соблюдаются правила.

Еще одна новация - экзамен по украинскому языку

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и использовать ее в работе. Теперь кандидаты на чиновничьи кресла сдавать экзамен на знание украинского. Прежде всего экзаменовать претендентов на должности мэров, министров, глав администраций, руководителей госпредприятий и прокуратур. Не будут слагать экзамена на знание языка кандидаты в депутаты.

Что еще следует знать?

Публичное унижение или пренебрежение украинской может стать основанием для привлечения к юридической ответственности. Могут наказать за преднамеренное искажение государственной в официальных документах и текстах, а также за создание препятствий и ограничений в ее применении. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Уважайте украинский язык!