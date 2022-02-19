Закон об открытии рынка земли может обернуться катастрофой 

17:48 30 Сентябрь Киев, Украина

Конституционный суд должен отменить земельный закон, потому что земля принадлежит народу, и только он имеет право решать целесообразность открытия рынка земли.



Я считаю, что такие судьбоносные вещи должны выноситься на всеукраинский референдум. А этого сделано не было. И не удивительно, ведь согласно соцопросам, 70% украинцев ПРОТИВ открытия рынка земли. Что касается владельцев земельных паев, то из них только 20% хотят продать свою собственность. Поэтому монобольшинство, в сговоре с другими партиями (которые также подчинены западным управленцам), не стали выносить этот вопрос на референдум.





Думаю, Конституционный суд примет справедливое решение, так как налицо - нарушение ряда конституционных норм. Помимо того, что закон был принят в конце марта с нарушением регламента, сам его текст содержит целый ряд несоответствий Конституции Украины. В частности, статьям 13 и 14, согласно которым земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

Сейчас мы наблюдаем оттягивание заседания суда (КСУ сегодня отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли из-за отсутствия представителя президента в КСУ Федора Вениславского, который является участником производства – ред.), администрация президента не присылает своего представителя. Таким образом, вопрос завис в воздухе.



Если закон об открытии рынка земли не отменят, последствия будут катастрофическими. Мы превратимся в ресурсный придаток для транснациональных корпораций, поскольку земли за бесценок будут скуплены крупным международным капиталом (для этого в законопроекте прописаны "лазейки", а именно - возможность банкам скупать земли в неограниченном количестве), а также украинским олигархатом. Мелким и средним фермерам, которые формируют основу экономики в развитых европейских странах, в Украине места не будет.



Смогут ли они конкурировать с агрохолдингами, которые владеют миллиардами? Ответ очевиден. Они платят налогов – почти половину своего дохода! Госдотаций нет, кредитов нет. Мы видим, что монобольшинство сегодня полностью действует под диктовку иностранного капитала, который, по сути, его шантажирует".