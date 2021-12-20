Закон об оппозиции сбалансирует политическую дискуссию

«Такой закон нужен, поскольку очень часто оппозиционные фракции не имеют возможности реализовывать свою избирательную программу, потому что у них нет возможности предлагать свои законопроекты в повестку дня и, соответственно, зал их не голосует. Есть отдельные случаи, когда отдельные депутаты оппозиционных фракций являются соавторами законопроектов, которые инициирует правящее большинство и есть единичные случаи, например законопроект «Батькивщины» о временных следственных комиссиях. Однако, как правило, у оппозиции нет реальной возможности предлагать свои законопроекты», - сказал Быков.

Вместе с тем, эксперт отметил, что такое регламентирование рассмотрения законопроектов, в общем, положительно повлияет на дискуссию в парламенте

«Фактически, этот законопроект предусматривает, что будет день, когда будут рассматриваться законопроекты оппозиции. Это будет положительным шагом и для власти, поскольку, если оппозиция будет выносить нелепые законопроекты, то это продемонстрирует и то, какая бестолковая сама по себе оппозиция», - добавил эксперт.

Быков объяснил, что в то время, как в парламент возникает такое явление, как «законодательный спам», то в каждой фракции есть множество инициатив, которые он хотел бы вынести в сессионный зал.



Напомним, законопроект об оппозиции и отношениях коалиции и оппозиции начали готовить в Верховной раде с мая этого года.



Председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что закон об оппозиции будет принят.