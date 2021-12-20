Закон об оппозиции сбалансирует политическую дискуссию

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, закон, который будет регулировать деятельность оппозиции создаст баланс в дискуссиях.
Вместе с тем, эксперт отметил, что такое регламентирование рассмотрения законопроектов, в общем, положительно повлияет на дискуссию в парламенте.
Быков объяснил, что в то время, как в парламент возникает такое явление, как «законодательный спам», то в каждой фракции есть множество инициатив, которые он хотел бы вынести в сессионный зал.
Напомним, законопроект об оппозиции и отношениях коалиции и оппозиции начали готовить в Верховной раде с мая этого года.
Председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что закон об оппозиции будет принят.
Напомним, законопроект об оппозиции и отношениях коалиции и оппозиции начали готовить в Верховной раде с мая этого года.
Председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что закон об оппозиции будет принят.
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