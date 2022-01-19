Закон “об олигархах” будет действовать за пределами Украины

Закон “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни”. Это полное название закона “об олигархах”, который был разработан и принят командой Зеленского. Он должен заработать до конца мая 2022 года. Благодаря закону, СНБО смогут четко определять, кто является олигархом, а кто нет, придерживаясь критериев прописанных в нем.

Теперь, Владимир Зеленский решил пойти дальше и не дать возможности нормально жить ворам и хапугам Украины за пределами страны. Он поручил СНБО разработать механизм, который на законодательном уровне сможет ограничивать деятельность олигархов за границей.

Таким образом, президент Украины решил лишить “бизнесменов при власти” всего. Война с олигархами набирает оборотов и против Зеленского вновь могут поднять шквал недовольства в медиа-пространстве. Впрочем, это будет свидетельствовать о том, что президент все делает правильно.