Закон о медиации: нужны ли новые пути решения конфликтов

20:43 15 Июль Киев, Украина

Принятый Верховной Радой законопроект "О медиации" будет определять, в каких случаях можно применять процедуру

урегулирования конфликта (спора).

Директор по вопросам научного развития Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк считает, что механизма медиации позволит разгрузить судебную систему и решать конфликты другим способом.

«Над проблемой развития медиации украинские ученые работали уже не один год, может десять или двадцать. Введены нормальные схемы для осуществления медиации, поэтому она приживется. Медиация очень важна в контексте разгрузки судов и разрешения конфликтов, в том числе и между юридическими лицами», – отметил Хавронюк.

По его мнению, решение конфликтов через механизм медиации сократит также время при решении споров.

«Остается и медиация, и система третейских судов. Частично это накладывается друг на друга, но в целом медиация предполагает согласованность сторон, в которой медиатор не выступает в роли судьи. Он просто сводит стороны и объясняет им возможности, которые у них существуют, и что произойдет, если они не воспользуются этими возможностями добровольно и тогда им придется обращаться в суды, пройти длинный путь», – пояснил Николай Хавронюк.

Подытоживая, он добавил, что услуги медиации должны предлагать частные структуры, а государство должно отстраниться от этого.