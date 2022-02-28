Закон "О медиа" должен консолидировать медиа-сообщество, а не наоборот

Парламент может принять законопроект "О Медиа", к которому было очень много вопросов, уже на этой сессии.
Своим мнением об этом документе поделилась член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова.
"В законопроект о медиа заложен ряд позитивных моментов. Мы должны были принять этот закон еще в 2016 году.
Сейчас работа медиа регулируется действующим законодательством, явно устаревшим и не соответствующим современному экономическому и технологическому развитию. Нет единых стандартов и правила для игроков медиарынка. Соответственно – нет здоровой конкуренции.
Всё это попытались прописать в законопроекте 2693-д. Но редакция документа от 02.07.2020 вызвала серьезную критику.
При подготовке законопроекта депутаты Комитета по гуманитарной и информационной политике (и те, кто готовил им законопроект) поговорили с представителями радио, ТВ. Но не обсудили документ с украинскими онлайн-ресурсами. С сайтами. Их интересы представляют, в частности, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), Ассоциация медиа-бизнеса. Их, к сожалению, не выслушали. Или, выслушав, не приняли их рекомендации.
В итоге есть немало замечаний: и касательно слишком больших полномочий Нацсовета, и касательно оснований для аннулирования лицензии и отмены регистрации субъектов в сфере медиа, и других…
А потому со стороны представителей медиа четко прозвучали сигналы о необходимости доработать текст законопроекта "О СМИ" перед его рассмотрением Верховной Радой в первом чтении.
Считаю, что для спокойного принятия этого закона важно, чтобы рекомендации украинских онлайн-ресурсов (и не только их) были учтены.
Как вопрос будет решаться дальше, мне трудно сказать. На мой взгляд, законопроект о медиа должен объединять медиа-сообщество, а не наоборот. Пока, как я понимаю, работа над ним продолжается. И до местных выборов он вряд ли будет принят".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии